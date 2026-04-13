Genel grevi askıya alan sendikalar bugün meclisteki durumu gözlemledikten sonra saat 14.00’te bir araya gelecek.

Sendikaların gelinen aşamada son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Meclisin bu hafta toplanmayacağı, Danışma Kurulu'nda hükümetin Perşembeye kadar süre istediği iddia edilirken; hükümetin süreçle ilgili kararını değerlendireceği ve yeni yol haritasının önümüzdeki hafta netleştireceği ifade ediliyor.

Sendikalar genel olarak yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesi sonrası; mecliste görüşülmek istenen yeni yasa tasarının komiteye iadesini, seçim tarihinin açıklanmasını istiyor.