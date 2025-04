Sendikalar, Disiplin Tüzüğü’ne karşı cuma günü tam gün uyarı grevine gidecek. 100’e yakın örgüt ve bazı siyasi partilerin desteğiyle aynı gün Kuğulu Park önünde miting de düzenlenecek. Saat 18.30’da eski Peyak önünde toplanılarak miting alanına yürünecek.

Grev ve miting, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Lefkoşa Merkezi binasında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda, tüzüğe karşı başlatılan mücadeleye destek veren bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri de yer aldı.

-Maviş: “Bu mayıs sıkıntısından toplumu kurtaracağız”

Basın toplantısında ilk sözü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş aldı. “Ülkede hemen hemen her meslek örgütünün destek verdiği bir eylem ve grev haftasına giriyoruz” diyen Maviş, şöyle konuştu:

“Mayıslar, sendikaların olacak. Kızıl 1 Mayıs’a giriyoruz. En büyük eylemler, grevlerin olduğu dönemler de mayıs ayında gerçekleşmiştir. Bu mayıs sıkıntısından toplumu kurtaracağız. Güzel günler kapıdadır.”

Hükümete verdikleri sürenin dolduğunu ifade eden Maviş, hükümetin, verilen mesajları algılamayıp, farklı konularla ilgilenmeye devam ettiğini savundu. “Bu ülkede -mış gibi yaşamaktan usandık” diyen Maviş, kadının kılık kıyafeti konusunu hala din ve vicdan özgürlüğü temelinde "bilgisizce tartışmak isteyen" bir kesim olduğunu söyledi.

“Net bir şekilde söylüyoruz. Burada olan hiç kimse, örgütlerin temsilcileri veya üyeleri kadının kılık kıyafetiyle ilgili söz söylemiyor. Kadın ister kapanır, ister açılır fakat çocuk kapanmaz” diyen Maviş, çocukların kapanmayacağını sadece öğretmenlerin değil, tabiplerin, psikologların ve toplumun genelinin de söylediğini belirtti.

Sinema oyuncusu Ediz Hun’un, “Huzurlu bir ülkedir burası” açıklamasına işaret eden Maviş, “Maalesef huzurumuzu kaçıranlar çok” dedi. Ülkede her gün bir trafik kazası olduğunu, kriminal suçların arttığını, hastanelere ve okullara yatırım yapılmadığını kaydeden Burak Maviş, ülkenin iyi yönetilmediğini savundu. Hükümetin eleştirilmekten rahatsız olmaması gerektiğini belirten Maviş, “Ülkeyi iyi yönetemiyorlarsa her türlü sözü duyacaklar, her türlü eylemi de izleyecekler” dedi.

-“Bu toplum kendisine uzatılan eli tutar ama kendisine kaldırılan eli de büker”

Antidemokratik yasaların toplumun gündemine getirilerek, laik eğitim, seküler yaşam sisteminin sekteye uğratılmamasını talep eden Maviş, toplumun iradesini dinlemek yerine tarikatların güdümüyle eğitim sistemine ve laik yaşama el atılmak istendiğini ileri sürdü. Maviş, “Bu toplum kendisine uzatılan eli tutar ama kendisine kaldırılan eli de büker” dedi.

Özellikle KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’e sosyal medyada ağza alınmayacak küfürler edilmesini kınayan Maviş, aynı dili kullanmayacaklarını vurguladı. Ülkede, etiyle, tırnağıyla bir vücut olup, bugüne gelmiş toplumun varlığının devamını istediklerini ve bu uğurda mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Maviş, “Öğretmen her zaman kültürün, kimliğin bekası olmuştur, olmaya da devam edecektir” dedi. Ülkenin kaosa gittiğini öne süren Maviş, siyasetin görevinin bunlara çözüm üretmek olduğunu kaydetti. Maviş, “Bu ülkeyi yönetenler menfaatlerini toplumsal değerlerin önüne koyarlarsa gidecekleri yol hüsrandır” dedi.

-Eylem: “Bizler ilkeli, onurlu bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, özelde kendisine genelde öğretmenlere, Kıbrıs Türk toplumuna yapılan saldırı, hakaret ve tehditlere rağmen kendilerinin aynı dili kullanmadığını belirterek, “Bizler ilkeli, onurlu bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Selma Eylem, laik eğitim, laik toplum yapısı için Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak amacıyla hukuksal ve eylemsel mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

-Ortak basın açıklaması

KTOEÖS Başkanı Eylem ardından örgütler tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu.

Bir aydan fazladır Disiplin Tüzüğü’ne karşı okullarda ve sokakta mücadele verildiğini ifade eden Eylem, özellikle İrsen Küçük Ortaokulu ve Bekirpaşa Lisesi’ndeki öğretmenlerin bu konuyla ilgili kararlılığını ortaya koyup direndiğini, Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinin direnmeye devam ettiğini belirtti.

Eğitimde dönüşüm amacıyla yapılan "tüm dayatmalara" karşı tüm öğretmenlerin baskı ve tehditlere boyun eğmeden, acımasız kesintilere rağmen bedel ödemeyi göze alarak mücadeleyi sürdürdüğünü kaydeden Eylem, tüm öğretmenlere teşekkür ederek, saygıyla selamladı.

Halka da teşekkür eden Eylem, Disiplin Tüzüğüne tepkinin sadece öğretmenlerle sınırlı kalmadığını, tüm toplumun bu konuda iradesini ortaya koyduğunu ve 8 Nisan’daki eylemde on binlerin sokağa çıktığını hatırlattı.

Buna rağmen hükümetin kendi insanının sesine kulak tıkadığını savunan Eylem, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarının ve psikologların bilimsel raporlarının göz ardı edildiğini ve tüzüğün geri çekilmediğini belirtti.

-2 Mayıs Cuma günü greve gidilecek ve miting yapılacak

Gelinen noktada mücadelenin büyütülerek sürdürüleceğini ifade eden Eylem, mücadele ateşinin bu akşam İskele’de, yarın akşam Lefke’de yanacağını belirtti. 2 Mayıs Cuma günü ise sendikaların tam gün uyarı grevine gideceğini açıklayan Eylem, saat 18.30’da eski Peyak önünde toplanılarak, Kuğulu Park önüne yürüneceğini ve burada miting yapılacağını duyurdu.

“Biz Kıbrıslı Türkleri aşağılayan, iradesini, varlığını yok sayan, bize saldıran, hakaret eden, haddimizi bildirmekle tehdit edenlere bu mitingle cevap verilecektir” diyen Eylem, Disiplin Tüzüğü geri çekilene kadar bu mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

-Halka mitinge katılma çağrısı

KTOEÖS Başkanı Eylem, “Tüm halkımızı yürüyüşe, mitinge, sokağa, eyleme, susmayacağımızı, vazgeçmeyeceğimizi ortaya koymaya, laik eğitim, laik, temiz toplum yapımızla ilgili talebimizi haykırmaya davet ederiz” dedi.

Bedel ödeyerek, mücadeleyi sürdüren öğretmenlerle ve tüm kesimlerle dayanışmayı sağlamak için ÖYAK Bankası’nda hesap açıldığını da duyuran Eylem, örgütler ve halkın desteğini istedi.

Disiplin Tüzüğü’nün geri çekilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyasının da devam ettiğini kaydeden Selma Eylem, iki öğretmen sendikası ve tüm örgüt binalarında imza merkezleri kurulduğunu, ateş eylemlerinde ve 2 Mayıs’taki mitingde de kampanyanın sürdürüleceğini belirtti.

KTOEÖS Başkanı Eylem, hazırlanan ve İngilizceye çevrilen ortak metnin uluslararası alana, BM’ye ve AB’ye ulaştırılacağını da bildirdi.

Verilen bilgiye göre, dayanışma hesabının Uban numarası şu şekilde: CT33120000730000130400064041

Grev ve miting organizasyonunu üstlenen ve destek veren örgütler ile siyasi partiler şöyle:

“Arif Hasan Tahsin Vakfı, As-Sen, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnsiyatifi, Basın-Sen, Bass, Bay-Sen, BES, Biyologlar Derneği, BKP, Büro-İş, CTP, Çağ-Sen, DAÜ-BİR-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-PER-SEN, Dev-İş, El-Sen, Gıda-Sen, Girne Düşünce Derneği, Güç-Sen, HAKSEN, Halkın Partisi, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Hür-İş, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kamu-Sen, Kamu-İş, KES, Kıbrıs Edebiyat Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Atatürkçü Gençlik Hareketi, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Tıp-İş, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, KİEF, Koop-Sen, KTAMS, KTMMOB, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Maliye-Sen, Sol Hareket, TDP, Tel-Sen, TES, Türk-Sen, Vergi-Sen, YKP, Yeşil Barış Hareketi. Has-Der, Seç-Der, GASAD, GÜSAD, Tav-Der, Kay-Der, Ak-Der, GÖÇTAŞ, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği, Alayköy Folklor Derneği, TUFAD, Lefke Turizm Derneği, Kütüphaneciler Derneği, Yeni Erenköy Kültür Sanat Derneği, Mehmetçik Kültür Dayanışma Derneği, Gazimağusa Halk Dansları Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, HADSAM, İGEM, AKSAD, FOGEM, FOLKDER, Çağdaş Müzik Derneği, KIBHAD, Dikmen Gençlik Merkezi, DESDER, KSD, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, KKTC Alevi Kültür Merkezi, Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali Organizasyon Komitesi, Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu, Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi.”