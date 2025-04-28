TEKNOFEST KKTC kapsamında yarın, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi gökyüzünde selamlama uçuşları yapacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 1-4 Mayıs tarihleri arasında KKTC'de eski Ercan Havalimanı’nda düzenleniyor.

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC öncesi, SOLOTÜRK Gösteri Ekibi ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi, yarın saat 12.00’de KKTC üzerinde selamlama uçuşları yapacak. Gösteri KKTC’nin sahil hattından izlenebilecekken, tanıklık etmek isteyen tüm halk ve basın mensupları sahil bölgesine davet edildi.