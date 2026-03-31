Sendikalar, hayat pahalılığı (HP) ödeneğinin nisan maaşlarına yansıtılmasını, ekonomik tedbir kapsamında Ocak 2027'ye kadar maaşlara yeni artış yapılmamasını öngören, bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yasa gücündeki kararnameleri Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini duyurdu.

30’un üzerinde sendika yayımladığı ortak bildiride, “derhal” ara emri talebiyle mahkemeye başvuracağını açıklarken, "grev ve eyleme devam mı?" kararını değerlendirme toplantısında tartışacağını bildirdi.

Sendika temsilcilerinin katılımıyla bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda (KTÖS) basın toplantısı düzenlendi.

-Bengihan

Toplantıda ilk sözü alan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, meşruiyetini yitiren hükümetin "iki yüzlü ve güvenilmez bir çeteye" dönüştüğünü savundu.

Ülkenin yolsuzluk, rüşvet ve sahte diplomalarla karanlığa sürüklendiğini de iddia eden Bengihan, yasa gücünde kararnamelerin keyfi şekilde uygulandığını öne sürdü.

Bengihan, Anayasa'ya aykırı hareket edildiğini de savunarak, HP kararnamesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'nde hukuksal mücadele başlatacaklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi önünde dün gösterilen direnişe işaret ederek, grevlerin iyi niyetle askıya alındığını kaydeden Güven Bengihan, hükümetin uzlaşı kültüründen uzak olduğunu savundu.

Bengihan, “Mücadeleye hem hukuksal hem de eylemsel olarak devam edeceğiz.” diyerek hükümeti "insanını, kimliğini, kültürünü değerlerini sevmemek ve teslimiyetçi" olmakla suçladı.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, sendikalar adına ortak açıklamayı okudu.

Maviş, "halkın aklıyla dalga geçen, yalan siyaset yapan" hükümetin sendikaların ve halkın karşısına çıkacak cesareti gösteremediğini savundu.

Hükümetin Meclis'in iradesini gasp ettiğini de iddia eden Maviş, ülkenin Bakanlar Kurulu kararlarıyla yönetilmeye çalışıldığını, daha önce de yargıdan dönmesine rağmen aynı hukuksuzluğun yeniden dayatıldığını iddia etti.

“Yaptıkları her hukuksuzluğu Anayasa Mahkemesi’ne havale ederek sorumluluktan kaçabileceklerini zannediyorlar. Bunun bedelini hem hukuk önünde hem meydanlarda hem de sandıkta ödeyecekler." diyen Maviş, buna boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Hükümetin meşruluğunu yitirdiğini de iddia eden Maviş, mücadelenin hem sokakta hem de mahkemede büyüyerek süreceğini belirtti.

HP düzenlemesine karşı derhal ara emri talebiyle mahkemeye başvuracaklarını kaydeden Maviş, yoksulluğa, yolsuzluğa ve yok oluşa sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Halkın iradesini yok sayıldığını savunan Burak Maviş, hükümeti istifaya çağırdı.

Maviş, "Halkın iradesine ve sesine rağmen, yasa gücünde kararname haline getirilmiş bu tasarının yeniden Meclis Genel Kurulu'na getirilmesi halinde yaşanacak olanlardan bu hükümet sorumludur." ifadesine yer verdi.

Bir soru üzerine Burak Maviş, uzlaşı masası kurulması ve müzakere yapılması tekliflerinin hala masada olduğunu kaydetti.

Maviş, sokakta gösterilen irade sonucunda ulaşılan başarıya hukuk yoluyla da ulaşılacağına inanç belirtti.

-Eylem

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, kararların ve yasal düzenlemelerin halkın yararına olmadığını savundu.

“Kavgamız büyüktür.” diyen Eylem, Türk Telekom ile imzalanan protokol ve Ceza (Değişiklik) Yasası gibi kararlar ve politikalar karşısında mücadeleye devam edeceklerini söyledi.