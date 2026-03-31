Halkın Partisi Sözcüsü Aral Moral, hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili yaşananlara dikkat çekerek, esas hedefin; hükümete geri adım attırmak değil, erken seçime götürecek şekilde eylem ve grev olması gerektiğini savundu.

Moral, Kanal T’de Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu Güne Dair programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Moral, daralan ekonomide tedbir alınacaksa en önemli unsurlardan birinin güven olduğunu, ancak mevcut hükümetin topluma güven vermediğini ileri sürdü.

Meclis önünde yaşanan olaylarda biber gazı ve tazyikli su kullanılmasını da eleştiren Aral Moral, hükümetin “komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe kırdırdığını” ve bunun Kıbrıs gibi küçük bir toplumda kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aral Moral, Ulusal Birlik Partisi (UBP) içinde de hükümetin kararlarından ve yönetim anlayışından ciddi rahatsızlıklar olduğunu savunarak, “Bunu hem üst yönetimde hem alt kadrolarla görüyoruz. UBP içerisinde çok ciddi sayıda insanın, mevcut yönetim kadrosundan rahatsız olduğunu ve kendilerinin de bu isimlerle anılmaktan rahatsız olduğunu duyuyoruz, görüyoruz.” diye konuştu.

-“Her eşik aşıldığında başka bir mesele karşımıza çıkıyor”

Halkın Partisi olarak hükümet istifa edene ve erken genel seçim yoluna gidilene kadar eylemlerin devam etmesi gerektiğini savunduklarını belirten Moral, “Bugün burada hükümete geri adım attırmak yeterli midir değil midir herkesin düşünmesi lazım. Her eşik aşıldığında başka bir sorunla karşı karşıya kalındı. O yüzden tüm hedef hükümetin gönderilmesi üzerine olmalı.” dedi.

Moral, “İktidara geldiğinizde ne gibi adımlar atacaksınız” yönünde gelen bir soruya verdiği yanıtla şunları söyledi:

“Kayıtlılık anlamında İçişleri Bakanlığı’nda öğrenci otomasyon sistemi başta olmak üzere adımlar atmıştık. Özellikle ciddi gelir kapısı olan Tapu Dairesi’nde de online işlemler için adımlar atmıştık. Seyrüsefer ödemeleriyle ilgili online ödemenin yolunu açmış ve bu da vatandaşlara ciddi kolaylıklar sağlanmıştı. Bu konuda kararlılığımız sürüyor. Ekonominin kayıt altına alınması noktasında dijital dönüşümü sağlayacağız. Güven veren bir hükümet kurulmasıyla vergiyi tabana yayarak, düzgün ve adil vergilendirmeyi sağlamak hedefimizdir, tüm istihdamlar Kamu Hizmeti Komisyonu münhalleri üzerinden yapılmalıdır ki bu konuda çok netiz”

“Forex, Kripto, sanal bahis... Yasal zemine oturtulup vergi alınmalı”

Kayıt dışı gelirlerin kayıt altına alınarak vergi alınması noktasına da değinen Moral, “Forex, exchange, kripto, bitcoin gibi varlıkların yasayla tanımlanarak vergi alınması noktasında da çalışmalarımız tamamlanmak üzere.” diye konuştu.

Devlet gelirlerinin önemli gelir kapılarından biri olan Tapu Dairesi’nde başlatılan dijital dönüşümü tamamlayacaklarına dikkat çeken Moral, “Bürokratik anlamda da rahatlama getirmek şarttır.” dedi.

Bir ailenin en yüksek enflasyon oranlarından birinin de gıdayla ilgili olduğuna dikkat çeken Moral mazot, gübre, tohum, ilaç ve elektrik gibi girdi maliyetlerinde yükün hafifletilmesi gerektiğini söyledi.