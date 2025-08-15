Üç sendikanın Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki personel eksikliğinin giderilmesi için dün başlattığı grev, pazartesi günü de devam edecek.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, yapılan greve rağmen Hükümetin hiçbir somut adım atmaması nedeniyle pazartesi günü Daire’de tam gün greve devam edileceği belirtildi. Açıklamada, pazartesi günü saat 10.00’da Başbakanlık önünde konuya ilişkin basın açıklaması yapılacağı da kaydedildi.