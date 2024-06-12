Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 4 Haziran’dan beri yaşanan su sorunu konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bazı sorular yöneltti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre Şenkul, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın “arıza giderildi” yönündeki açıklamalarının ardından geçmişe nazaran çok daha az su sağlandığını ifade etti.

“Kim ne zaman çıkıp vatandaşa açıklama yapacak?” diye soran Şenkul, suyun bölgelere ulaşmasından sorumlu çalışanların, 8 gündür birkaç saatlik uyku dışında aralıksız çalıştığını ancak buna rağmen Girne’nin merkezinde hala su verilemeyen bazı sokaklar ve siteler olduğunu, su ulaşan bölgelerde dahi dönüşümlü su verebildiğini kaydetti.

KKTC Su İşleri Dairesi çalışanlarının bütün gayretlerine rağmen Geçitköy üzerinden dağıtılan ve vatandaşlar tarafından “Türkiye suyu” olarak bilenen suyun halka ulaşmasında sorun olduğuna dikkat çeken Şenkul, konu hakkında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’u açıklama yapmaya davet etti. Şenkul, açıklamasının devamında ise bir dizi yanıtlanması gereken soru olduğunu belirterek; “Sorun nedir?”, “Niye yeteri kadar su alamıyoruz?”, “Problem çözüldü diyorsunuz ama birçok pompa istasyonu basınç almadığı için çalışmıyor. Bizlere değilse bile vatandaşlara bu konuda çıkıp kim ne zaman açıklama yapacak?” sorularını yöneltti.