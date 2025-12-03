Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Girne 18 Yaş Altı Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Murat Şenkul’a ziyaretlerinde eşi Songül Şenkul eşlik etti. Ziyaretlere Girne Belediyesi Doğa Kulübü üyeleri de katılarak, öğrencilere hediye takdim etti.

-“Engelsiz Mutluluk Bahçesi” açıldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ilk olarak Girne 18 Yaş Altı Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek, “Engelsiz Mutluluk Bahçesi”nin açılışına katıldı.

Konuşmalar ile başlayan açılış töreni, öğrencilerin düzenledikleri dans gösterisi ile devam etti. Ardından parkın açılmasına destek olan kurum ve kişilere plaket takdim edildi. Törenin sonunda öğrenciler, teşekkür konuşması yaptı.

Törenin son bulması ile 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne geçen Şenkul ve eşi, öğrencilerle sohbet etti.