Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Afrika kıtasında görülen ve “maymun çiçeği” olarak da bilinen mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan ettiğini hatırlattı.

KTSÇHB Asbaşkanı Dr. H. İlker İpekdal, yazılı açıklamasında KKTC’nin her ne kadar izole koşullarda varlığını devam ettirmek zorunda olsa da, konu sağlık ve salgın hastalıklar olunca, dünyadaki değişikliklerden etkilenmemesinin imkânsız olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak, halkın Maymun Çiçeği Virüsü konusunda doğru bilgilendirmelerin yapılması gerektiğine inandıklarını belirten İpekdal, Maymun çiçeği virüsünün, çiçek hastalığına benzediğini ancak daha hafif bir döküntü ve daha düşük ölüm oranı olan bir hastalık olan maymun çiçeğine neden olduğunu aktardı.

Virüsün ilk defa 1958 yılında bir maymun üzerinde görüldüğünü, 1970 yılında ilk kez insan üzerinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görüldüğünü, Afrika dışında ilk kez ise 2003 yılında görüldüğünü belirten İpekdal, söz konusu virüsün yeni bir virüs olmadığını anlattı.

İpekdal, virüsün ölümcüllük oranı yaklaşık yüzde 1 olduğunu fakat WHO verilerine göre yeni varyantta bu oranın yüzde 4’e kadar çıkabildiğinin belirtildiğini de ifade etti.

İpekdal, açıklamasında “İnsanlık uzak ve yakın geçmişte olduğu gibi salgın ve pandemiler ile karşı karşıya gelmiştir ve yine gelecektir. Önemli olan konu, bir taraftan toplumun bedensel sağlığı güvence altına alınırken diğer taraftan da toplumun ruhsal sağlığını etkileme ihtimali olan aşırıya kaçan uygulamalardan ve açıklamalardan uzak durulmasıdır. Salgın/pandemi önlemleri ile ekonomi dengelerinin sağlanması konusunda önceki yapılan hatalardan ders çıkarılması da ayrıca önemsenmelidir.” ifadelerine de yer verdi.