Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, başta sağlık sektörü olmak üzere emekçilerin ek mesai ücretlerinin uzun süredir ödenmediğini ve emekçilerin angaryaya zorlandığını belirterek, ek mesai ödemelerinin en geç nisan ayı başına kadar yapılması uyarısında bulundu.

Hür-İş tarafından yapılan açıklamaya göre Serdaroğlu, farklı sektörlerde görev yapan üyelerinin karşılığını alamadıkları fazla mesailerle angaryaya zorlandığını savundu.

Özellikle sağlık emekçilerinin kasım ayından bu yana ek mesailerini alamadığını kaydeden Serdaroğlu, “Hükümeti açıkça uyarıyoruz. Ek mesai ödemelerinin en geç nisan ayı başına kadar yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, yaşanan bu hak ihlalini tüm kamuoyuna daha güçlü bir şekilde duyuracak ve gerekli adımları atmaktan geri durmayacağız.” dedi.

Serdaroğlu, ek mesai ödemelerinin yapılmaması durumunda 1 Nisan itibarıyla mesaiye gitmeme eylemi başlatacaklarını da duyurdu.