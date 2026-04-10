Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, pazartesi gününe ertelenen hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen yasa tasarısına karşı Meclis önünde olacaklarını belirterek, tasarının çekilmesi talebini yineledi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Gelinen noktada yalnızca bir yasa tasarısına karşı değil aynı zamanda halkın iradesini yok sayan, ülkeyi yönetemeyen ve krizi derinleştiren bir anlayışa karşı sesimizi yükseltiyoruz” diyerek, karşılarında ne ekonomik krizi yönetebilen ne de toplumsal tepkiyi anlayabilen bir hükümet olduğunu ileri sürdü.

-“Bu yasa kabul edilemez”

Halkın sokakta, emekçinin meydanda, esnafın ayakta olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Herkes aynı şeyi söylüyor. Bu yasa kabul edilemez” dedi. Bu iradeye rağmen iktidarın ne geri adım atabildiğini ne de sorumluluk alabildiğini savunan Serdaroğlu, “Eğer bu yasada ısrar ediyorsanız, getirin meclise, çıkarın karşımıza. Yok eğer halkın sesini duyuyorsanız, geri çekin bu dayatmayı” ifadelerini kullandı.

Hükümetin ülkeyi yönetemediğini iddia eden Serdaroğlu, yapılması gerekenin "onurlu bir şekilde" görevi bırakmak olduğunu savundu. Sürekli “başarı” hikâyeleri anlatanlara seslenen Ahmet Serdaroğlu, “Bu bir oyun değil, bu bir memleket meselesidir” dedi.

Halkın yoksulluğa, belirsizliğe ve umutsuzluğa mahkum edildiğini ileri süren Serdaroğlu, “Halkın iradesini yok sayanlar karşısında biz susmayacağız. Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeyi birlikte savunacağız” ifadelerini kullandı.