Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Kıbrıs Türkü’nün her alanda müreffeh yarınlara ulaşması için KKTC’de yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarının aktaran Serim, tüm projelerin en hızlı şekilde hayata geçirilmesini teminen iş planlamalarının yapıldığını belirtti.

Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İŞ PLANLAMALARIMIZI YAPTIK"

“Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın kabullerinde, Kıbrıs İşleri Koordinatörümüzle birlikte Kıbrıs Türkünün her alanda müreffeh yarınlara ulaşması için KKTC’de yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk.

Tüm projelerin en hızlı şekilde hayata geçirilmesini teminen iş planlamalarımızı yaptık”