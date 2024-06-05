Geçtiğimiz aylarda 'Avrupa Ekonomik Senatosu'nda (EES)' fahri Senatör olarak yerini alan Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a, 40'ıncı eğitim yılını kutlamaya hazırlanan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Senatosu'nun almış olduğu karar ile 'da veriliyor.

GAÜ Rektörlüğü'nden alınan bilgiye göre; Bilim, teknoloji, sanat, kültür ve sosyal hayatın gelişmesi yolunda ve Girne Amerikan Üniversitesi'nin temel değerleri doğrultusunda seçkin hizmet ve katkıda bulunan kişilere verilen 'Fahri Doktora Ünvanı'; TC. Milletvekili Serkan Bayram'a, 7 Haziran Cuma günü Girne Merkez Kampüs'te yapılacak olan "2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni" esnasında takdim edilecek. Bu amaçla; Ak Parti Milletvekili Bayram'ın da ülkemize geleceği öğrenildi.

SERKAN BAYRAM KİMDİR?

1974 yılında Erzincan, Refahiye'de doğan Serkan Bayram; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisansını yaptı. Hukuk uygulamaları ve yönetimi ile ilgili kamu bileşenlerinde başarılı yöneticilik geçmişi yanında bir dizi STK'da görev alan Bayram, 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Erzincan Milletvekili olarak AKP kontenjanından TBMM Üyesi oldu. Sonraki dönem ve 2023 yılı genel seçimlerinde yine aynı partiden bu kez İstanbul Milletvekili seçildi.

Kendi hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminde ve kitabında anlatılan mücadelesi dolayısıyla Avrupa Ekonomik Senatosu Fahri Senatörü ünvanına layık görülen Avukat Serkan Bayram; Anadolu Ajansı'nın kendisiyle yaptığı röportajda; "Bu coğrafyada Türkiye'siz yürümek kolay değil. Avrupa'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı var. Umut olmaya, ışık olmaya çalışıyoruz. Yumuşak güçle dünyanın barış dili olacağız. Hiçbir yerde kan akmasın istiyoruz. Doğa, tabiat zaten yapacağını yapıyor. Depremiyle, pandemisiyle nice canları aramızdan alıyor, nicelerini engelli bırakıyor. Birbirimize zulüm etmeyelim, birbirimizi öldürmeyelim. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ölmesin. İnsanlar, insanlık ölmesin. Brüksel'den sesleniyorum; dünyaya haykırıyorum; Gazze ölmesin, Filistin ölmesin. Dünyanın hiçbir yerinde savaş istemiyoruz. Barış istiyoruz, engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye istiyoruz. İnsanlığın buna ihtiyacı var. Hedefim, 81 ilimizde Buğday Tanesi Engelsiz Yaşam Merkezlerini hayata geçirmek. Engelliler ve yaşlılar için bir yaşam ve terapi merkezi oluşturmak. Mücadele edeceğiz.Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin." sözleriyle özellikle ulusal ve uluslararası medyada yer aldı. AKP Milletvekili Bayram geçtiğimiz mayıs ayında; Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis (Fransis) ile de görüşmüştü.