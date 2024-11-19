20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Şehit Tuncer İlkokulu müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen ziyaret sırasında öğrenciler, Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi’ni okuduktan sonra Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı konuşmada, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, kendi çocukluk günlerine değinerek, ilkokul öğretmenini yâd etti. Çocuklara, başarılar dileyen Tatar şunları kaydetti:

“Çocuk Hakları medeniyetin bir gereğidir. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. O nedenle çocukların her alanda var olan haklarına sahip çıkmamız gerekir. Bunun yanında, eğitim ve öğrenim süresince desteklerini esirgemeyen tüm kurum, kuruluş, müdür ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bu bağlamda başarılarının devamını dilerim. Çocuklarımızı, geleceğe bizlerin milli değerleri, maneviyatı ile hazırlayan öğretmenlerimizin emekleri yadsınamaz.”

Okulun bize kattığı arkadaşlıklara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu dostlukların önemli olduğunu, okulda yaşanan her anın, gelecekte yüzümüzü güldüren bir anı olarak hatırlanacağını belirtti.

Okul müdürü Özle Işıman ise, eğitimciler olarak amaçlarının; farkındalığı yüksek, özgüvenli çocuklar yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, çocukların toplumun geleceği olduğunu dolayısıyla en iyi şekilde yetiştirmek gayesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.