Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, “Kansere karşı ben de yürüyorum” sloganıyla Kanser Araştırma Vakfı ve CENGO-V işbirliğinde Lefke’de düzenlenen 22. Orkide Yürüyüşü’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22’nci Orkide Yürüyüşünde Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi stant açtı ve el kitapçığı dağıttı.

Sibel Tatar, etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız ve uzmanlar tarafından hazırlanan “Soru ve yanıtlarla kanser bilgilendirme notu” el kitapçıklarının dağıtıldığı Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi’nin stantını da ziyaret etti.