Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, iki Inner Wheel Kulübünün Beylerbeyi Anaokulunda düzenlediği, hediye dağıtım etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, etkinlik, Sibel Tatar’ın kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü ve Ege Inner Wheel Kulübü tarafından, “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” kapsamında düzenlendi.

Etkinliğe Bellapais Inner Wheel Kulübü Dönem Başkanı Mine Tokay, yönetim kurulu üyeleri, ve Ege Inner Wheel Kulübü yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Dilek Ağacı Projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 8 bin 500 öğrenciye ulaşıldı.

Sibel Tatar geçtiğimiz günlerde Beylerbeyi Anaokulu’nu ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde ailelere verilmek üzere “Mutlu Çocuklar Anne Baba El Kitabı ve Özel Gereksinimli Mutlu Çocuklar Ebeveyn El Kitabı’nı” takdim etmişti.