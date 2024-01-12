Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, ülkenin birçok noktasına olduğu gibi Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ne de ayrıştırma yapılması için yerleştirilen Kıbrıs’ın Cüce Fili şeklindeki konteynerden pet şişelerin toplanmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sibel Tatar, “Farkındalık olsun diye yerleştirilen çöp konteynerinin içindekilerinin toplanmaması kabul edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçen “Tatlısu Hedef Sıfır Atık Projesi” kapsamında hazırlanan, ülkenin birçok noktasına olduğu gibi Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ne de ayrıştırma yapılması için yerleştirilen Kıbrıs’ın Cüce Fili şeklindeki konteynerden pet şişelerin toplanmamasını eleştirdi.

Sibel Tatar yaptığı açıklamada, Kültür Dairesinin talebi üzerine Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ne farkındalık olsun diye pet şişe atık toplama konteyneri yerleştirildiğini belirterek, konteynerin dolduğunu, ancak toplanmamasından dolayı içindekilerin çevreye saçıldığını ifade etti.

Vatandaştan çöpleri çöp kutusuna atmasını ve ayrıştırma yapmasını isterken, çöplerin toplanmamasının kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, “Daha duyarlı belediyeler diyorum ve belediyeyi göreve çağırıyorum” ifadelerini kullandı