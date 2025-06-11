Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Ergazi-Kilitkaya köy kadın kursu yıl sonu sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar, serginin açılışında yaptığı konuşmada koza, keçe ve diğer el sanatları işini öğreten ve kültürel mirasa katkı koyan kurs eğitmeni Emete Mavili’ye teşekkür etti.

Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve kendi öncülüğünde İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu ve Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kültürel mirasa sahip çıkma projelerinde ortaya çıkan Keçada ve Kozada markalarının satışının Ercan Havaalanı’nda gerçekleştirildiğini dile getiren Sibel Tatar, bu markaların satışının Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği tarafından sürdürüldüğünü vurguladı.

İpek ile keçenin ekonomik getirisinden ve geri dönüşüme katkısından bahseden Sibel Tatar, Pamuklu köyünde yakın zamanda keçeyle ilgili bir fabrika açılacağını söyledi.

Sibel Tatar, köy kadın kursuna katılanların öğrendikleri el işleri ile ev ekonomisine de katkı koyabileceklerini söyleyerek, kursa katılanlara kültürel mirasa sahip çıkıp yaşattıkları için teşekkür etti.