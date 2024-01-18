Kanal T eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sibel Tatar, Kanal T’nin, Kıbrıs Bağımsız Medya Grubu’na devrine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Bağımsız Medya sahibi Kıbrıslı Türk İşadamı Niyazi Şanal’a, 1 Aralık 2023 tarihinde Kanal T’nin isim, lisans hakkını, televizyon ekipmanlarını 500 bin sterlin karşılığı devir ettiklerini dile getiren Sibel Tatar, buna ilişkin KDV ve kurumlar vergisi ödemelerinin yasaların ön gördüğü tarihlerde ödeneceğini ifade etti.

Sibel Tatar’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere, KKTC’nin ilk özel TV Kanalı Kanal T Kasım 1996 tarihinde, Sayın Ersin Tatar tarafından kurulmuştur.

Sayın Ersin Tatar’ın Maliye Bakanı olmasını takiben, Haziran 2009 tarihi itibariyle Kanal T Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü tarafımca üstlenilmiştir.

Yaklaşık 15 yıl süren görevimi; tarafsızlık ve şeffaflık ilkesini esas alarak yürüttüğümün, izleyicilerimiz tarafından bilinmesinden mutluluk duyuyorum.

Aynı şeffaflığı, Kıbrıs Bağımsız Medya sahibi Kıbrıslı Türk İşadamı Niyazi Şanal’a, 1 Aralık 2023 tarihinde Kanal T’nin isim, lisans hakkını, televizyon ekipmanlarının devir sürecine ilişkin sergilemeyi de bir borç biliyorum.

Yukarıda bahse konu edilen devir işlemleri 500 bin Sterlin karşılığında gerçekleştirilmiş olup, KDV ve Kurumlar Vergisi yasalarımızın ön gördüğü tarihlerde ödenecektir.

Kıbrıs Bağımsız Medya Grubu’na yeni yayın hayatlarında başarılar diler, bugüne kadar Kanal T’ye emek veren programcılarımıza, çalışanlarımıza ve izleyicilerimize yürekten teşekkür ederim.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.”