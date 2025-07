Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı’na bağlı derneklere başlattığı ziyaretlerine Lefkoşa’da devam etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyaretleri kapsamında Lefkoşa’da faaliyet gösteren; Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, Kıbrıs Kadın Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Yenikent Inner Wheel, Lefkoşa Başkent Inner Wheel ve Lefkoşa Sarayönü Inner Wheel kulüplerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Sibel Tatar, Lefkoşa’daki kadın derneklerine yönelik ziyaretlerini tamamladı.

Ziyaretlerde, toplumsal ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sibel Tatar ilk olarak Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği Başkanı Dr. Nilüfer Rahmeoğlu Ramiz ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Görüşmede Sibel Tatar'a derneğin Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte sağlık alanında yürüttüğü proje hakkında, proje yürütücüsü Doç Dr. Filiz Yarıcı tarafından bilgi verildi.

Sibel Tatar, ikinci ziyaretinde Kıbrıs Kadın Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Meral Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Tatar'a derneğin yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetler ile planlanan projeler anlatıldı.

Sibel Tatar Lefkoşa Inner Wheel kulüplerinin gerçekleştirdiği ve diğer bölgelerden Inner Wheel Kulüp temsilcilerinin hazır bulunduğu ortak toplantıya da katıldı. Dönem Bölge Başkanı Zehra Yüksel tarafından karşılanan Sibel Tatar, Yenikent Inner Wheel Başkanı Füsun Esatoğlu, Lefkoşa Başkent Inner Wheel Başkanı Fürkan Tirali ve Lefkoşa Sarayönü Inner Wheel Başkanı Müge Tancer ile kulüplerinin yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmede Tatar’a kulüplerin faaliyetleriyle ilgili bilgi aktarıldı.

Ziyaretlerde, Sibel Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt eşlik etti.