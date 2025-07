Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs Kadın Örgütleri Ağı’na bağlı derneklere yönelik ziyaretlerine Girne’de devam etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sibel Tatar Alsancak Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği, Girne Inner Wheel, Bellapais Inner Wheel, Kale Inner Wheel, Kybele Inner Wheel, Bellapais Begonvil Inner Wheel, Next Generation Girne Inner Wheel ve Next Generation Bellapais Inner Wheel Kulüplerini ziyaret etti.

Sibel Tatar'ın kulüplerin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldığı ziyaretlerde yürütülen ve hayata geçmesi planlanan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Sibel Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada, örgütlenmenin önemine işaret ederek, sivil toplum örgütlerinin destekleriyle toplum temelli birçok projenin çok daha kısa sürede hayat bulduğuna dikkat çekti.

Sibel Tatar’a ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt eşlik etti.