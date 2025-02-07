Türkiye'de şiddetin önlenmesi için eğitim, araştırma ve sosyal projeler yürüten, yurt dışı programları kapsamında faaliyet alanı olarak KKTC'yi de içine alan Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında iş birliği protokolü imzalandı.

HEGEM tarafından koordine edilen ve Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen, “İnsan Hakları, Şiddet Önleme ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Uluslararası Seferberliği, 2023-2034: KKTC Projesi"ne ilişkin iş birliği protokolü imza töreni, bugün Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Lefkoşa Kampüsü’nde düzenlendi.

Protokole, HEGEM Vakfı adına Vakıf Genel Başkan Yardımcısı ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karaca, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Lefke Avrupa Üniversitesi Genel Sekreteri Hüseyin Eser ve Kuzey Kıbrıs Turkcell adına Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan imza koydu.

Proje KKTC Koordinatörü Dr. Ekrem Toklucu ve Proje Bulgaristan Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Başar da imza töreninde hazır bulundu.

- Karaca

İmza töreninde ilk olarak söz alan HEGEM Vakfı adına Vakıf Genel Başkan Yardımcısı ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karaca, Şiddet Önleme Danışmanlığı ve Sosyal Arabulucuk Sertifika Programı’nın yurt dışı ayağında KKTC ile yeni bir açılım yaptıklarını kaydetti.

Karaca, “Türkiye Cumhuriyeti 12. Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı Gereği Adalet Bakanlığı-HEGEM Vakfı ortaklığı ve 27 TC devlet üniversitesi iş birliğiyle, “İnsan Hakları, Şiddet Önleme ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Uluslararası Seferberliği: 2023- 2034” programı kapsamında KKTC’de olduklarını kaydetti.

Karaca, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 15 bin öğrencinin sertifika programından faydalanmasını sağlamak adına bir protokol imzalayacaklarını söyledi.

- Kılıç

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, “Bugün çok anlamlı toplumsal bir hizmetin imza törenine katılıyoruz.” dedi.

Üniversitelerin eğitim-araştırma gibi temel rollerinin ötesinde topluma hizmet anlamında da katkı koymalarının önemli olduğunu anımsatan Kılıç, DAÜ olarak kendilerinin bu noktadan hareket ettiklerini kaydetti.

Kılıç, bugün yine topluma hizmetin çok önemli bir parçası olan ve son günlerde de sürekli olarak gündemde olan şiddetle mücadele konusunda bir protokol imzalayacaklarını vurgulayarak, “Bu protokolle aslında şiddetin nereden gelirse gelsin her türlüsüne karşı olunan bir duruşu sergilemenin onurunu duymaktayız.” ifadelerini kullandı.

Üniversite olarak böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyduklarını da belirten Kılıç, beklentilerinin proje içerisinde hem şiddeti önleme hem de farkındalık yaratmak olduğunu dile getirdi.

Kılıç, dünyada belki de ilk kez ağırlıklı olarak gündeme gelen sosyal arabuluculuk olayına da katkı koyacaklarını söyleyerek, projenin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti, hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Eser

Lefke Avrupa Üniversitesi Genel Sekreteri Hüseyin Eser de, Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) tarafından koordine edilen ve Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen “İnsan Hakları, Şiddet Önleme ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Uluslararası Seferberliği, 2023- 2034-KKTC” programı kapsamında bulunduklarını dile getirdi.

Bu kapsamda bir protokol imzalayacaklarını ve bu çerçevede iş birliği yapacaklarını ifade eden Eser, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Soykan

Kuzey Kıbrıs Turkcell adına Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan da, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak kıymetli projenin iletişim sponsoru olarak destek vereceklerinin altını çizdi.

Şiddete herkesin karşı olduğunu hatırlatan Soykan, “Toplumsal barışın ve huzurun öneminden her platformda bahsediyoruz ama ne mutlu ki bir adım ötesine giderek böylesi anlamlı bir projenin parçası olma şansı bulduk.” ifadesini kullandı.

Soykan projenin iletişim sponsoru olarak her zaman hocaların ve projenin yanında olduklarını da belirterek, projenin herkese hayırlı olmasını temenni etti.

- Proje

Türkiye Cumhuriyeti 12. Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı Gereği Adalet Bakanlığı-HEGEM Vakfı ortaklığı ve 27 TC devlet üniversitesi iş birliğiyle “İnsan Hakları, Şiddet Önleme Ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirilmesi Uluslararası Seferberliği, 2023- 2034: KKTC Projesi", İnsan Hakları Eylem Planı ve TC Cumhurbaşkanlığı 2021/9 Genelgesi gereği Adalet Bakanlığı-HEGEM Vakfı ortaklığı ile başlatıldı.

Projenin KKTC ayağında ilk etapta, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşan 15 bin kişilik bir grubun faydalanması sağlanacak. Sosyal sorumluluk kapsamında yürütülmekte olan projede katılımcılardan herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak. Eğitimler, Anadolu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden çevrimiçi olarak yürütülecek. Eğitim süreci sonunda yapılacak olan sınavda başarı elde eden bireylerin yemin töreni ve sertifika takdimi Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü’nde yüz yüze yapılacak. Başarılı katılımcılara e-sertifikaları ücretsiz olarak düzenlenecek.