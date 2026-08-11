Sigara ve tütün ürünlerinin satış fiyatlarına yeni bir zam yapıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte Terea, Marlboro, Parliament ve Muratti ürünlerinin fiyatlarında artış yaşandı.

Yeni fiyatlar şöyle:

  • TEREA: 125 TL
  • TEREA Pearl: 135 TL
  • Marlboro Red / Gold: 125 TL
  • Marlboro Touch: 125 TL
  • Marlboro Selection: 125 TL
  • Parliament Night Blue / Aqua: 130 TL
  • Muratti: 124 TL

Sigaranın yanı sıra tütün ürünlerinin fiyatları da yükseldi.

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Yeni listede;

  • Marlboro RYO 25 gram: 110 TL
  • Marlboro RYO 45 gram: 200 TL

olarak yer aldı.