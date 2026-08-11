Sigara ve tütün ürünlerinin satış fiyatlarına yeni bir zam yapıldı.
Yeni düzenlemeyle birlikte Terea, Marlboro, Parliament ve Muratti ürünlerinin fiyatlarında artış yaşandı.
Yeni fiyatlar şöyle:
- TEREA: 125 TL
- TEREA Pearl: 135 TL
- Marlboro Red / Gold: 125 TL
- Marlboro Touch: 125 TL
- Marlboro Selection: 125 TL
- Parliament Night Blue / Aqua: 130 TL
- Muratti: 124 TL
Sigaranın yanı sıra tütün ürünlerinin fiyatları da yükseldi.
Yeni listede;
- Marlboro RYO 25 gram: 110 TL
- Marlboro RYO 45 gram: 200 TL
olarak yer aldı.