Kuzey Kıbrıs'ta sigara fiyatları yeniden güncellendi. Bazı markalarda bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeni satış fiyatları uygulanmaya başlandı.

Dağıtıcı firmalar tarafından bayilere iletilen yeni fiyat listesine göre, LH grubunda yer alan Ocean, Silver ve Pearl marka sigaraların tavsiye edilen market satış fiyatı 80 TL olarak güncellendi.

Aynı grupta bulunan LH Touch White, LH Touch Blue ve LH Touch Gold ürünlerinin tavsiye edilen satış fiyatı ise 85 TL olarak belirlendi. Öte yandan, LH grubundaki diğer ürünlerde ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmediği bildirildi.

Fiyat artışı Tekel grubundaki bazı ürünleri de kapsadı. Yeni listeye göre Tekel 2000 Kırmızı, Tekel 2000 Mavi ve D-Range marka sigaraların tavsiye edilen raf satış fiyatı 85 TL oldu.

Samsun 216 ile Tekel 2001 marka sigaraların tavsiye edilen satış fiyatı ise 80 TL olarak açıklandı.

Yeni fiyatların bugünden itibaren market ve satış noktalarında uygulanmaya başlandığı öğrenildi.