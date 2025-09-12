Bazı sigara markalarına yapılan zamla birlikte patlatmalı Terea’nın 4 çeşidi 100 TL, diğer çeşitleri ise 95 TL oldu. Marlboro ve Parliament 95 TL’den, Muratti ile Heets turkuaz 94 TL’den, Fiit ise 91 TL’den satılacak. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Bazı sigara markalarının satış fiyatlarına zam geldi.

Zam sonrası patlatmalı Terea’nın 4 çeşidi 100 TL’den, diğer 8 çeşit Terea ise 95 TL’den satılacak.

Marlboro ile Parliament’in fiyatı ise 95 TL olurken, Muratti 94 TL, Heets turkuaz 94 TL ve Fiit 91 TL'den satışa sunulacak.

Yeni fiyat listesi bugünden itibaren uygulanacak.