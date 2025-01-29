Türkiye İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın görevlendirildiğini açıkladı.

Görevden alınan Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması gerekçe gösterildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sofya Alağaş Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."