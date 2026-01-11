Karısına şiddet uyguladığı için aleyhinde soruşturma başlatılacak olan, ancak dokunulmazlık hakkından dolayı herhangi bir işlem yapılamayan DİSİ milletvekili Nikos Sikas’ın, yazılı açıklama yaparak bu hakkından feragat ettiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre Sikas, başından beri soruşturma sürecini kolaylaştırmak için parlamenter ayrıcalıklarından feragat etmeye hazır olduğunu dile getirdiğini ve aleyhindeki şikayet geri çekilmiş olsa da, dokunulmazlık hakkından vazgeçtiğini açıkladı.

Habere göre Sikas, cinsiyete dayalı şiddetin her türünü kınadığını ifade etti.