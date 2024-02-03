Türkiye'de Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını istedi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erkan, Haziran 2023'ten bu yana Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de konuya ilişkin "eş zamanlı" açıklama geldi.

Bakan Şimşek, yeni başkanın kendi önerisi doğrultusunda atanacağını vurguladı. Şimşek, yeni başkan için "Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamalarından bir süre sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.