Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, bölgede yaşanan gelişmelerin Kuzey Kıbrıs’taki uçuşları engelleyecek ya da aksatacak herhangi bir durum oluşturmadığını belirterek, hava trafiğinin programlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

Güney Kıbrıs basınında, adadaki İngiliz üslerine yönelik tehdit iddiaları nedeniyle “Lefkoşa FIR Hattı”nın hava trafiğine kapatıldığı yönünde yer alan haberler üzerine Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine değerlendirmede bulunan Meşeli, Kuzey Kıbrıs’taki uçuşların normal seyrinde devam ettiğini söyledi.

“Uçuşlarda herhangi bir aksama ya da rötar yaşanmıyor” diyen Meşeli, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplantısının gerçekleştirildiğini belirten Meşeli, toplantıdan çıkacak kararların beklendiğini de sözlerine ekledi.