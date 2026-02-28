Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Lefkoşa Yenişehir bölgesindeki Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğünde yer alan etkinliğe, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ile diğer yetkililer katıldı.

Etkinlikte, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban açılış konuşmasını yaparken, Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adil Rumi Şahbaz tarafından da basına teşkilat ile ilgili detaylı brifing verildi.

Etkinlik, zeytin ağacı fidan dikimi, Sivil Savunma araç-gereç ve envanter sergisinin gezilmesi, Mobil mutfak aracı ile ikram ile arama kurtarma ve sivil savunma araçlarıyla Lefkoşa kortej geçişi ile tamamlandı.

Sivil Savunma Başkanı Balaban, 28 Şubat Sivil Savunma Günü’nün 67’inci yılı vesilesiyle bu anlamlı günü düzenlediklerini söyledi.

Balaban, bu günün, toplumda afet bilincinin güçlendirilmesi, risklere karşı hazırlıklı olma kültürünün yaygınlaştırılması ve sivil savunmanın hayati öneminin hatırlanması açısından büyük değer taşıdığını kaydetti.

Sivil savunmanın; savaş, doğal afetler ve diğer olağanüstü durumlarda halkın can ve mal güvenliğini korumak, hayati hizmetlerin devamlılığını sağlamak ve yaşamı en kısa sürede normale döndürmek amacıyla yürütülen planlı ve koordineli çalışmaların bütünü olduğunu belirten Balaban, şöyle devam etti:

“Bu yönüyle sivil savunma, yalnızca kriz anlarında değil, her zaman ve her koşulda hazır olmayı gerektiren bir sorumluluk alanıdır.

Bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiren Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını yürütmekle görevli temel kurumdur.

Başkanlığımız; afet ve acil durumlara yönelik planlama faaliyetlerini yürütmekte, arama-kurtarma çalışmalarını koordine etmekte, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü unsurlar olan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği, Sivil Afet Timi Derneği ve Kıbrıs Türk Arama Kurtarma Derneği ile iş birliğini sağlamakta ve toplumun afet bilincini artırmaya yönelik eğitim ve tatbikat faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda bu yıl ülkemizdeki tüm okullarda afete hazır okul eğitimleri verilmeye devam etmektedir.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, yalnızca müdahaleci bir kurum değil; aynı zamanda eğiten, bilinçlendiren ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir yapıdır. Özellikle deprem, yangın, sel ve benzeri afet risklerinin bulunduğu coğrafyamızda, hazırlıklı olmak bir tercih değil, zorunluluktur. Bu doğrultuda, var olan KKTC Afet Müdahale Planı (KAMP), deprem, sel, yangın, kuraklık, salgın hastalık ve diğer acil durumlarda kurumların koordineli şekilde hareket etmesinde öncül olduğundan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı planları ile yeniden uyarlanma aşamasındadır. Diğer taraftan, kurumsal kapasitemizin artırılması kapsamında, 1976 yılında yürürlüğe giren ve mevcut ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalan Personel Yasası’nın güncellenmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

Söz konusu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte personel sayımızın artırılması hedeflenmekte olup, bu doğrultuda halkımıza sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğinin daha da yükseltilmesi amaçlanmaktadır.”

Balaban, 28 Şubat Sivil Savunma Gününün; “Afetler ne zaman ve nerede meydana geleceği önceden bilinemeyen olaylardır; ancak zararlarını azaltmak bizim elimizdedir. Bilgi, eğitim, planlama ve koordinasyon; kayıpları en aza indirmenin en etkili yollarıdır” gerçeğini hatırlattığını söyledi.

Balaban, bu anlamlı gün vesilesiyle, sivil savunma hizmetlerinde görev yapan tüm personele, gönüllülere ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

Balaban, halkı; afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaya çağırırken, “Unutulmamalıdır ki güçlü bir sivil savunma, güvenli bir toplumun teminatıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 28 Şubat Sivil Savunma Günü’nü kutluyor; hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.