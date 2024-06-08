Ülkede örgütlü sivil toplum örgütleri “5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinliği düzenledi.

Verilen bilgiye göre, Her Daim Doğa Dostları, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Toplumsal Varoluş Derneği, Karpaz Dostları Derneği, Peyzaj Mimarları Odası iş birliğinde düzenlenen “5 Haziran Dünya Çevre Günü” etkinliğinde, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu konuştu.

-Korukoğlu

Özel koruma bölgesi olan Glapsides’te doğanın insan eliyle tahrip edildiğini, koruma bölgesine beton döküldüğünü ve bölgenin yapısına uygun olmayan peyzaj düzenlemeleri yapıldığını belirten Korukoğlu, “Üstelik bunlar belediyemiz tarafından yapıldı” dedi.

Ekosistem restorasyonu konusunda her bireye sorumluluk düştüğünü, ilk işin farkındalığın artırılması olduğunu ifade eden Asuman Korukoğlu, “Sivil toplum örgütleri olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz ancak yeterli değil, yetkililerin de üzerlerine düşeni yapması gerek” diye konuştu.

-Şentuğ

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Şentuğ da, konuşmasında Asuman Korukoğlu’na ve etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.

Ekosistem restorasyonunun, kuraklık ve çölleşmeyle mücadelede kritik rolü olduğu vurgulayan Şentuğ, bu konuların çevresel sürdürülebilirlik ve insan refahı için de önemli olduğunu belirtti.