OĞUZ

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ramazan Bayramı mesajında, birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Bakan Oğuz mesajında, Müslümanların, sabır, dayanışma ve ibadetle geçirdikleri Ramazan ayının ardından gelen bayramın, sevinç ve bereketi bir araya getiren, özel bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Bayramda sadece sevinç ve kutlama değil, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma duygularının da ön plana çıktığına dikkat çeken Oğuz, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların ve hayırseverlerin zekatlarının toplumun birlik ve beraberlik içinde olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Ülkeyi bir araya getiren bu atmosferin, insanların birbirlerine olan sevgi ve saygısını pekiştirdiği vurgulayan Bakan Oğuz, bayramın bereketi ve huzurunun, gelecek günlerde de aynı şekilde birlik ve beraberlik içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Vatandaşların, Ramazan Bayramı’nın bu mübarek günlerini, sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçirmesini dileyen Dursun Oğuz, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, toplumun birlik ruhuyla geleceğe umutla temenni etti.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ramazan Bayramı’nın huzurlu ve mutlu geçmesini diledi.

Özçınar, mesajında her geçen yıl eski bayramlara özlemin arttığını kaydederek, “Bu özel günlerin değer ve önemini gelecek nesillere aktarmak ve geleneklerimizi canlı tutmak hepimizin görevidir” dedi.

İZCAN

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Ramazan Bayramı’nın sağlık ve huzur içinde geçmesini diledi ve halkın bayramını kutladı.

İzcan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk Toplumunun Ramazan Bayramını büyük ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar ile boğuşarak karşıladığını belirtti.

Kıbrıs Türk Toplumunun ezici çoğunluğunun değişim ve çözüm istediğini savunan İzcan, hükümete inanç ve güvenin kalmadığını da öne sürdü.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Ramazan Bayramı'nın ülkenin huzur ve refahına katkı sağlamasını temenni etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bereket ayı ‘Ramazan’ı hepimizde güçlenen manevi anlayış ile birlikte paylaşmanın mutluluğu, bizi birbirimize yakınlaştıran sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi bağların önemini daha güçlü duygularla yaşayarak geride bıraktık.

Ramazan Bayramı'nın halkımıza huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dilerim; bu mübarek günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirelim.

Bayramın coşkusunu yaşarken, komşularımızı, dostlarımızı ve ihtiyaç sahiplerini unutmayalım. Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla, ihtiyaç duyan herkese destek olalım.

Bu vesileyle, toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim ve insanlık değerlerini ön plana çıkaralım. Ramazan Bayramı'nın ülkemize huzur ve refahına katkı sağlamasını temenni eder, tüm halkımızın bayramını en içten duygularımla kutlarım.”

GİAD

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (KKGİAD) halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Bayram mesajında bilime, akla ve özgür düşünceye dayalı bir toplum inşa etmenin önemini farkında olduğunu vurgulayan Dernek “Bu hedefe ulaşmak için her alanda üretim ve kalkınmaya katkıda bulunmaya, önyargılardan ve ayrımcılıktan uzak şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

DİNÇYÜREK

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ramazan Bayramı mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesini temenni etti.

Dinçyürek yayımladığı mesajda, tüm İslam aleminin ve ülkenin, huzur, mutluluk ve bereket içinde bir bayram geçirmesini diledi.

Bayramın, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekiştiği, sevgi ve saygının daha fazla hissedildiği günler olduğunu belirten Dinçyürek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu bayram, ailelerimizle bir araya gelerek sevgi, hoşgörü ve paylaşımı güçlendirelim. İhtiyaç sahibi olanları unutmayarak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutalım. Birbirimize destek olmanın, sevgi ve saygı çerçevesinde bir arada yaşamanın önemini bir kez daha hatırlayalım.”

Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerle kutlayan Dinçyürek, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler geçirilmesini temenni etti.

ÇAVUŞ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirilmesini dileyerek, geleceği güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Çavuş Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “İyilik, barış ve kardeşlik duygularının pekiştiği böyle günlerde, tarım ve doğal kaynaklarımızın kıymetini bir kez daha hatırlayarak, bereket ve bolluğun temennisiyle geleceğimizi güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, çiftçilerin, tarım işçilerinin ve doğal kaynaklara sahip çıkan herkesin bayramını en içten duygularla kutladığını belirten Çavuş, “Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun” dedi.

ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bayramların birlik ve beraberliği pekiştirmek, sevgi ve hoşgörüyü yaymak için önemli günler olduğunu söyledi.

Bakan Arıklı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletçe bir Ramazan ayını daha tamamlayıp Şeker Bayramı’nı kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mesajında “Bu kutsal günler, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, sevgi ve hoşgörüyü yaymak için önemli günlerdir. Ancak, Müslüman dünyasında yaşanan bazı gelişmeler, bayramın manasını daha da önemli kılıyor” diyen Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

“Filistin başta olmak üzere zor zamanlardan geçen ülkelerde; savaşların, iç çatışmaların ve zorunlu göçün yaşandığı bölgelerde yaşayan kardeşlerimizi unutmamalıyız. Onların acılarını paylaşmalı, dualarımızda onlar için yer açmalıyız. Aynı zamanda, yeryüzünde adaletsizliklerin ve zulmün hüküm sürdüğü yerlerde de Müslümanlar olarak, insanlık adına sorumluluklarımızı hatırlamalıyız. En kutsal günlerimizde Filistinli kardeşlerimize uygulanan katliamın sürüyor olması, insanlık adına en basit tabiri ile utanç vericidir.

Ramazan Bayramı, yardımlaşma, dayanışma ve sevgi duygularımızı arttırmamız, ihtiyaç sahiplerine destek olmamız gereken bir zaman dilimidir. Bayramı, komşularımızı ziyaret etmek, fakirleri sevindirmek, yetimlere sarılmak ve gönlümüzü genişletmek için bir fırsat olarak görmeliyiz.

Ancak bayramın anlamını daha da derinleştirmek için, sadece yakınlarımıza değil, tüm insanlığa sevgi ve barış mesajları iletmeliyiz. İnsanlık olarak birbirimize karşı hoşgörü ve anlayışla yaklaşmalı, yan yana ve birlikte yaşamanın önemini kavramalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın başta ülkemize, tüm Türk milletine ve İslam âlemine barış, huzur ve refah getirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız kutlu olsun.”