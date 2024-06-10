Girne Belediyesi’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen ve Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği'nin ev sahipliğini yaptığı “Sokan Balığı Avlama Müsabakası” dün, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nda yapıldı.

8 lisanslı ve 25 ferdi takımlar olarak iki kategoride gerçekleştirilen ve yaklaşık 100 kişinin yarıştığı müsabakalar sabah 05.30’da başlayıp 12.00’deki ödül töreniyle son buldu.

Sonuçlar şöyle:

Lisanslı:

1.Gazimağusa Avcı. Atıc. Birliği: 11.158 Kg. (Kadir Çakır, Mehmet Süt, Orçun Gazinocu)

2.Karoğlanoğlu Avcl. Atıc. Ve Balıkçılık Derneği: 7.260 Kg. (Berk Mohaç, Ertuğrul Kaya)

3.Çatalköy Avcıl. Atıc. Birliği: 5.604 Kg. (Durmuş Aydın, Hüseyin Akış, Mehmet Çolak)

En Büyük Balık Ödülü: Kadir Çakır 0.228 Kg.

Ferdi Takımlar:

Birincilik: 7.780 Kg. (Ayhan Hannas, Uğur Hannas, Özen Topal)

İkincilik: 7.264 Kg (Akil Candar, Nejat Candar, Berkehan Halım)

Üçüncülük: 5.042 Kg. (Kuzey Öksüzoğlu, Özge Altınada, Ali Yeşilada)

En büyük balık: Nejat Candar 0.216 Kg.