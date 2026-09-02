Marmara Denizi'nde bu sabaha karşı iki gemi çarpıştı. Kaza saat 03.00 sıralarında Silivri ilçesinin 18 deniz mili güneyinde gerçekleşti.

Kazaya karışan gemilerden biri Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden Alsu isimli ticari gemiydi. Diğeri ise İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu'ydu.

Tuğberk İmamoğlu, çarpışma sonucu 11 dakikada battı; 10 kişilik mürettebata ise halen ulaşılamadı.

Kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemeler sürerken, iki gemi arasındaki son telsiz konuşmasına ulaşıldı.

"ALSU, SANA 'İSKELEYE KIR' DEMİŞTİM"

İki gemi arasındaki son telsiz konuşması kazanın hemen öncesinde gerçekleşti.

Konuşmanın dökümü şöyle:

Tuğberk İmamoğlu: Alsu

Alsu: Evet

Tuğberk İmamoğlu: Alsu, Alsu iskeleye kır.

Tuğberk İmamoğlu: Alsu 'iskeleye kır' demiştim!

Alsu: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamamdır, tamam. Anlaşıldı.

TUĞBERK İMAMOĞLU 11 DAKİKADA BATTI

Kazanın ardından su almaya başladığı öğrenilen Tuğberk İmamoğlu adlı gemi, 11 dakika içerisinde sulara gömüldü.

Rulo sac ve inşaat malzemesi yüklü olduğu öğrenilen gemide 200 kamyona eşdeğer demir malzeme olduğu bildirildi.

Batan gemideki 10 denizciden henüz haber alınamadı.