Sönmezliler Ocağı’nın, Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Erden Esenyel, oybirliğiyle yeniden seçilerek güven tazeledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Gazeteci-Yazar Akay Cemal’in Divan Başkanlığı, Adnan Işıman ile Çınar Topçuoğlu’nun sekreterlik yaptığı toplantıda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından faaliyet raporu ve mali rapor okunarak onaylandı. Daha sonra tek aday olan Erden Esenyel, oybirliğiyle yeniden Sönmezliler Ocağı başkanlığına seçildi.

Yönetim Kurulu’na, Akay Cemal, Ali Akgüç, Ahmet Yüksel, İbrahim Tuncalın, Raşit Sözalp, Neval Nuri, Rahmi Özsan ve Gürsel Demiralp; Denetleme Kurulu’na İlter Kırmızı, Hamza Arman, Hasan Arman ve Disiplin Kurulu’na Veli H. Taşkıran, Mehmet Ali Aydınöz, Mustafa Akgüç ve Sıtkı Erdemli seçildi. Onur kurulu ise Osman Özalp, Nazım Alirıza Özel, Türkay Akpınar, Erden Özerden, Özten Bektaşoğlu, Ahmet Sanver, Önder Sanver, Halil Kazaz, Sonal Özgürgün, Fadıl Koşar, Mahmut İslamoğlu, İbrahim Umut ve Önder Öztürk'ten oluştu.

Başkan Erden Esenyel konuşmasında, Türkiye’de olduğu gibi, KKTC’de de çok geç kalınmasına rağmen, gazilere çeşitli olanaklar sağlamayı amaçlayan gazilik kartı verilmesine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi ve konunun takibinde olacaklarını söyledi.