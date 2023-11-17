SOS Çocuk Köyü Derneği, ülkede çocuk hakları konusunda devlet ile birlikte herkesin sorumluluğu bulunduğuna işaret ederek, herhangi bir çocuk ihmali veya istismarı şüphesinin ilgili kurumlara bildirilmesinin önemine dikkat çekti ve "erken müdahalenin vahim zararların oluşmasını engelleyebileceğini" vurguladı.

Ülkede 30 yılı aşkın süredir çocuk hakları konusunda çalışmalar yürüten SOS Çocuk Köyü Derneği, “Çocuğu Fark Et, Hakkını Koru!” mesajıyla bir açıklama yaparak, şüpheli bir çocuk ihmali veya istismarı durumunda yapılması gerekenler konusunda halkı bilgilendirdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1996 yılında KKTC Meclisi tarafından kabul edildiği anımsatılarak, “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uyarınca ülkemizde devlet ile beraber hepimiz sorumluyuz. Hükümetler, yetişkinler ve çocukların bu engellerin üstesinden gelmek için birlikte çalışmaları gerekiyor. Böylelikle çocuklar haklarından faydalanabilecek ve potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirebilecek” denildi.

Açıklamada, Derneği’nin 2009 ve 2015 yıllarında yayınladığı Çocuk Hakları Durum Analizi çalışmalarında, çocukların; yüzde 40’ının altı veya daha fazla saatini sokakta geçirdiği, yüzde 38,7’sinin zihinsel istismara uğradığı, yüzde 38,6’sının sağlıksız beslendiği, yüzde 33,4’ünün sağlık problemi yaşadığı, yüzde 21,9’unun cinsel istismara uğradığı ve yüzde 28,8’inin toplum veya aileleri tarafından reddedildiğinin görüldüğüne işaret edilerek, “SOS Çocukköyü Derneği uzmanları, bu sayısal verilerin günümüzde daha da artmış olma olasılığının korkutucu bir gerçek olduğunu belirtiyor” ifadelerine yer verildi.

-Şüpheli bir çocuk ihmali veya istismarı durumunda ne yapılmalı?

SOS Çocuk Köyü Derneği, “herhangi bir çocuk ihmal ve istismarına şahit olan kişi, olası durum sadece bir şüphe olsa bile, hemen ilgili kurumlara bilgi vermelidir” diyerek, “kurumlar ihbarları anonim olarak da alır ve şüpheli olayın gerçek olup olmadığını farklı yöntemlerle değerlendirir. Unutmayalım ki erken müdahale vahim zararların oluşmasını engelleyebilir” vurgusunda bulundu.

Şüpheli bir çocuk ihmali veya istismarı durumunda yapılması bilgi verilmesi gereken kurumlara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

“-ALO 183 hattı aranarak ihbarda bulunulabilinir.

-ALO 155 Polis hattı veya en yakın polis birimi aranarak şikâyette bulunulabilinir. http://www.polis.gov.ct.tr/

-SOS Çocukköyü Derneği 225 70 17 veya 225 43 18 numaralı telefonlardan aranarak gerekli yönlendirmeler hakkında bilgi sahibi olunabilinir veya yardım istenebilinir.

-En yakın Sosyal Hizmetler ofisine başvuru yapılabilir – 611 22 22 / http://shd.gov.ct.tr”