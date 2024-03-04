Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği merhum başkanlarından Attila Topaloğlu, 24. ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.

Önce hakemlik, ardından Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Attila Topaloğlu, daha sonra ise Kıbrıs Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak, bu program tarzını hayata geçiren ilk kişi oldu.

Anma törenine Topaloğlu’nun ailesinin yanı sıra spor camiası ve sevenleri de katıldı. Yapılan konuşmalarda, Topaloğlu’nun ülke futboluna sağladığı katkılara vurgu yapıldı.

Konuşmaların ardından tören dua okunmasıyla tamamlandı.

1970 yılında hakemliğe başlayan Atilla Topaloğlu, futbol ve basketbolda faal hakem olarak görev yaparken masa tenisi ve voleybolda da hakemlik kokartı aldı. Topaloğlu, 22 yıllık hakemlik hayatında birçok seminere katılmış, milli hakemliğe yükselen ilk hakem olmuştur. Aynı yıl Taşkınköy Spor Kulübü’nün kurucu başkanı oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği kurucusu, uzun yıllar hakemlik, yöneticilik ve hakem hocalığı yapan Atilla Topaloğlu, ülke futboluna büyük hizmetler verdi.