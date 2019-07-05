İskele Festivali kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilen İskele Belediyesi 1. Sporting Yarışması başarıyla tamamlandı. İskele Atış Poligonu’nda gerçekleşen yarışta atıcılık ve avcılık tutkunları bir araya geldi. İskele Belediyesi’nin katkılarıyla İskele Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından organize edilen yarış 5 kategoriden oluştu.

Yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Meclis Üyeleri İsmail Y. Osum, Çağan Coşkuner, Çağlar Karadağ, Eray Göksan, Halil Dericioğlu tarafında takdim edildi.

İskele Belediyesi 1. Sporting Yarışmasında dereceye girenler şöyle;

GENÇ

1.Hasan Sunisioğlu

2.Okcan Yorgancıoğlu

3.Mehmet Güçlü

ATICI

1.Ahmet Tatlıses

2.Hüseyin Sermet

AVCI

1.Ramadan Öztörel

2.Mehmet Kızıltan

3.Davut Kahyaoğlu

MASTER AVCI

1.Ramazan Güçlü

2.Mehmet Erkan

3.Murat Pakel

VETERAN

1.Mustafa Öztürk

2.Erkan Gülersoy

3.İsmet Pir e

4.Yahya Güden