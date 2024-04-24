Yet: İskele Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Ilviye Beşe, Deniz Orhunöz

Ceasar L. Gençler Birliği: Chi (20), Hasan Kasap (10), Aykut (4), Ulaş (1), Atilla (9), Hasan Debeş (12), Mert (12), Tolga,Halil (3), Price (10), Can (6)

Çetinkaya: Mustafa, Cantürk (25), Lual (10), Burak ( 4), Mazhan, Halil, Ray Allen (16), Goha (20)

1.periyot: 22-12

İlk yarı: 42-27

3.periyot: 68-39

Extend Erkekler Ligi’nde 2. Haftanın kapanış maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Çetinkaya’nın 88-65 mağlup etti.

İskele Spor Salonu’nda oynanan ve baştan sona Caesar Larnaka Gençler Birliği maçtan 88-65 galip ayrıldı.

Ligin üçüncü haftası yarın akşam Bağ Ülkü Yurdu ile Koopspor maçı ile başlayacak.