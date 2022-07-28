10 kişilik Fenerbahçe tur biletini uzatmalarda Dinamo Kiev'e kaptırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e uzatma bölümü sonunda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek.

2. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Dinamo Kiev savunması topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan İsmail'in şutunda, oluşan karambolde altıpasın sağında top, Rossi'nin önünde kaldı. Oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

20. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada topu önünde bulan King'in altıpasın sağından vuruşunda, kaleye paralel giden meşin yuvarlak solda Valencia'nın önüne geldi. Oyuncunun vuruşunda savunmaya çarpan top, King'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bushchan'dan döndü.

31. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Tsygankov, meşin yuvarlağı ceza sahasına taşıdı. Kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Tsygankov'un vuruşunda, meşin yuvarlak Altay'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarı

47. dakikada Valencia, sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

57. dakikada Dinamo Kiev öne geçti. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Kedziora'nın ön direğe çıkardığı pasta Buyalskiy, kale alanı içinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1

68. dakikada Fenerbahçe, penaltı kazandı. Ceza sahasında topla buluşan Valencia'ya Popov'un müdahalesinde, maçın hakemi penaltı noktasını işaret etti. 70'inci dakikada penaltıyı kullanan Valencia'nın vuruşunda, kaleci Bushchan sağına yatarak topu kornere çeldi ve gole izin vermedi.

82. dakikada kazanılan serbest atışta Rossi'nin ortaladığı topa penaltı noktası civarından Szalai'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Fenerbahçe, beraberlik golünü buldu. Kazanılan köşe atışını kullanan Lincoln Henrique'nin ortasında Szalai'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1

Normal süre, 1-1 tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.

93. dakikada Sydorchuk'un ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Vanat, kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Vanat'ın vuruşunda, Altay iki hamlede topa sahip oldu.

99. dakikada gelişen Dinamo Kiev atağında, Shepeliev'in ceza alanı içinin sağından çektiği şutta top, yan direkten döndü. Atağın devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Zabarnyi'nin penaltı noktası civarından bekletmeden yaptığı vuruşta top auta gitti.

114. dakikada Dinamo Kiev, yeniden öne geçti. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Vivcharenko'nun yerden ceza alanına ortasında arka bölümde topla buluşan Karavaev, çektiği şutla Altay'ı mağlup etti: 1-2

Dinamo Kiev, sahadan 2-1 galip ayrılarak üst tura yükseldi.

Turu kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Sarı-lacivertliler, bu turda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak.

Sezonun ilk golü savunmadan

Fenerbahçe'de sezonun resmi maçlardaki ilk golünü Attila Szalai kaydetti.

Müsabakanın 88. dakikasında Lincoln Henrique'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Attila Szalai, kafa vuruşuyla takımının ilk golüne imza attı.

Penaltı kaçtı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Müsabakanın 68. dakikasında Valencia'nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltı vuruşunda topun başına yine Valencia geçti.

Tecrübeli oyuncunun şutunda, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

İsmail Yüksek kırmızı kart gördü

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, maçın 53. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezon hazırlık döneminde adından sıklıkla söz ettiren ve başarılı performansıyla teknik heyetin gözüne giren İsmail, çift sarı kartla oyundan ihraç oldu.

Müsabakanın 29. dakikasında ilk sarı kartını gören 23 yaşındaki oyuncu, 53. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

İrfan Can direği geçemedi

Fenerbahçe'nin maçın 20. dakikasında bir topu direkten döndü.

Müsabakanın 20. dakikasında ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can Kahveci geçti.

İrfan Can'ın etkili vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Emre Mor ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Emre Mor, bu sezon sarı-lacivertli formayı ilk kez bir resmi maçta giydi.

Hazırlık maçlarında etkili bir performans gösteren genç oyuncu, sakatlanarak kısa bir süre formasından uzak kalmıştı.

Emre, maçın ikinci yarısında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Genç oyuncu, takımının 10 kişi kalmasının ardından 77. dakikada yerini Bruma'ya bıraktı.

Arao, sakatlanarak oyundan çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Willian Arao, maçı tamamlayamadı.

Karşılaşmanın normal süresinde hem ön liberoda hem de stoperde etkili bir performansa imza atan Brezilyalı oyuncu, uzatma bölümünde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 94. dakikasında yerini Filip Novak'a bıraktı.

Jorge Jesus: İsmail'in kırmızı kartı maçın gidişatını değiştirdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maçın kırılma anı olarak gördüğü kırmızı karta kadar çok daha üstün oynadıklarını belirtti.

İsmail Yüksek'in kırmızı kartının maçın gidişatını değiştirdiğini vurgulayan Jesus, "Her maçın olduğu gibi bu maçın da bir hikayesi var. Kırılma anına kadar iyi oynayan Fenerbahçe'ydi. Rakibin şutu yokken biz 7 şut çekmiştik. Maç 11'e 11 oynanırken stattaki herkes Fenerbahçe'nin turu atlayan taraf olacağına inanıyordu. İsmail'in kırmızı kartı maçın gidişatını değiştirdi. Organizasyon olarak dengemiz bozuldu ve rakibimiz golü buldu. Dezavantajımıza rağmen takımımız savaştı, penaltı kaçtı ama takım cesaretini korudu. Bir kişi eksik oynadığımız için direktifler vermeye çalıştım. Mağlup ayrılınca mutlu olmazsınız ama takım buradan kafası dik ayrılmalı. Tecrübe eksikliği maçın sonucunda etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Transferlerin kendi onayıyla yapıldığını anlatan Jesus, şöyle devam etti:

"Bu maçın hikayesini yapılan transferlerle konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Stada gelen taraftarlarımız, eminim takımlarından gurur duyarak ayrılmıştır. Eksikken bile çok iyi mücadele ettik. Şampiyonlar Ligi'nde küçük detaylar belirleyici oluyor, bugün de böyle oldu. Kırmızı kart belirleyici etkendi. Sonra takım beraberliği yakaladı, çok koştular ama fiziksel kapasitemiz uzatmalarda yetmedi. Bu da maçın skorunda belirleyici oldu. Oyuncularla hafta boyunca ben çalışıyorum, fiziksel ne durumda olduklarını ben görüyorum ve kararları bunları göz önünde bulundurarak alıyorum. Polonya'da takımın fiziksel sıkıntısı yoktu. O takımı değiştirmek adil olmazdı. King şu anda ilk 11 oyuncumuz ve alternatifi Serdar Dursun'du. Maçı A ya da B oyuncusunu oynatmaya bağlamak doğru değil. Bugünkü elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum. Kiev, mükemmel bir takım."

Emre Mor'un oyundan çıkma sebebinin fiziksel olduğunu dile getiren Jesus, "Oyuna girdikten 10 dakika sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi ve rakibi belki takip etmekte zorlanıyordu. Bu yüzden bu değişikliği yaptık. Yaptığım değişikliklerden memnunum. Zaman zaman oyuna sonradan giren oyuncu fiziksel ve taktiksel sebeplerle oyundan çıkabiliyor. İlk defa yaptığım bir şey değil. Oyuna giren oyuncularımız organizasyon olarak daha iyi olmamızı sağladı ve golü de bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemler hakkında konuşmayı sevmediğini aktaran Jesus, "Hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçlardan sonra hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Her ne kadar bugün King'in iptal olan golünün normal olduğunu düşünsem de İsmail'in ikinci sarı kartına da ağır diyebiliriz. Ama bunlar normal, çünkü İsmail genç bir oyuncu ve ilk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Oynadığımız takım bu ligde çok tecrübeli bir takım. Bunlar da bugün Fenerbahçe'nin bu mağlubiyeti almasına sebep oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığınız hatalar belirleyici oluyor." şeklinde görüş belirtti.

Jesus, bir basın mensubunun forvet transferine ilişkin sorusuna ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Şunu anlamanızı istiyorum ki Fenerbahçe bu sezon Avrupa'daki tüm takımlardan erken başladı. Bu dönemde transfer kolay değil. Birçok Avrupa takımı bizden sonra sezon açtı. Sezonu açar açmaz gönderecekleri oyunculara karar vermiyorlar. Son haftalar transferler belli olur. Şu an transfer konuşması zor. Oyuncu transferi için kolay bir dönem değil."