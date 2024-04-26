Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, Fuat Can

BÜY: Sabri (6), Yılmaz (2), Umut (3), Ahmet, Hakan (7), Ebrahim (11), Tunç (2), Osman, Uche (18), Ariza (18), Mustafa

Koopspor: Kercem (9), Halil (27), İhsan (20), Bosley (23), Alpay (11), Emir Can (3), Hakan, Refet (7)

İlk periyot: 13-23

İlk yarı: 26-46

Üçüncü periyot: 45-78

Extend Erkekler Ligi’nde 3.haftanın açılış maçında Koopspor deplasmanda Baf Ülkü Yurdu’nu 100-67 mağlup etti.

Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan ve ilk iki haftanın yenilgisiz takımının mücadelesine iyi başlayan Koopspor ilk andan itibaren üstünlüğü ele aldı ve ilk periyotu 23-13 devreyi de 46-26 önde geçti.

İkinci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Koopspor farkı açtı ve maçı da 100-67 kazanarak hem yenilmezliğini sürdürdü hem de rakibine ilk mağlubiyeti aldırdı.

Maçta Koopspor’dan Halil Kutruza 27 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.