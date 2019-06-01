109 sporcu terfi etti

Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 12 Mayıs 2019, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında ve Federasyon Antrenman salonunda yapıldı.

Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 109 sporcu başarılı olarak terfi etti. Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

SARI

1.Osman Yiğit İlhan

2.Emine Göçer

3.Cahit Erkanlı

4.Osman Buğra Erkoç

5.Sulay Tunçkaya

6.Ali Tunçkaya

7.Arda Karakartal

8.Buğra Cankurt

9.Delfin Yönel

10.Atacan Torayew

11.Berat Cankurt

12.Fatma Yüksel

13.Muzaffer Umut Cabbar

14.Mehmet Nedim Güler

15.Burak Cankurt

16.Tuğra Cankurt

17.Özer Ocakoğlu

18.Batuhan Gören

19.Seymen Sönmez

20.Mehmet Ali Gülyaprak

21.Elanur Köse

22.Kenan Şeker

23.Kübra Samira Evren

24.Ali Dinçkol

25.İsa Kabaalışır

26.Mehmet Yurt

27.Çınar tanyol

28.Derya Doğan

29.Arhan İnce

YEŞİL

1.İbrahim Devran Özbek

2.Rüstem Çiftgül

3.Mert Efe Bülbüller

4.Oktay Karagöz

5.Güner Karagöz

6.Gülten Karagöz

7.Emir Mertbilek

8.Harut Harutoğlu

9.Yalın Yücener

10.Taşkın Ercantan

11.Umut Tuncel

12.Efe Demir

13.Berfin Kaya

14.Arda Domrul

15.Deniz Emre Şafak

16.Zehra Neslihan Şafak

17.Lütfü Yoldaş

18.Saliha Sahra Bülbül

19.Mehmet Naci Özkan

20.Akın Hoca

21.Öykü Deniz Biçer

22.Hatice Melisa Sontürk

23.Yunus Bilge Sevim

24.Bilge Irmak Biçer

25.Can Turan

26.Muhammet deniz Sontürk

27.Alim Öztürk

28.Havva Ünlü

29.Hasan Deniz Ekinoğlu

30.Alihan İlçin

31.Artur Tarasow

32.Hakan Deniz Akar

33.Mert Derya

34.Atakan Zorba

35.Buket Buse Gökboğa

36.İkbal Baydur

37.İrem Muk

YEŞİL- MAVİ

1.Rüstem Ceylangüden

2.Hüseyin Tahsildaroğulları

MAVİ

1.Bartu Ceylangüden

2.Karpat Güzel

3.Ersun Hasan

4.Mehmet Ali Açık

5.İrem Erdem

6.Emre Filiz

7.Orhan Bekir Belli

8.Harris İmam Şahin

9.Poyraz Göçer

10.Bedirhan Gülenoğlu

11.Dursun Erkanlar

12.Ege Taykut Nergiz

MAVİ-TURUNCU

1.Halil Kadı

2.Rauf Çeri

3.İlayda Muk

TURUNCU

1.Osman Yarkın

2.Durdu Erol

3.Betül Çetil

4.İrem Tatlı

5.Yağmur Tatlı

6.Mehmet Daşyürek

7.Enes Erdem

8.Dağıstan Karademir

9.Görken İnci

TURUNCU-KAHVERENGİ

1.Elif Çetindağ

2.İbrahim Tekkanat

3.Baran Aslan

KAHVERENGİ

1.Tan Ersöz

2.Ayhan Çetindağ

3.Zehra Çetindağ

4.Mehmet Çakırlı

5.Mustafa Karademir

6.Ali Erdem

7.Hürkan Ünlü

8.Lalin Ünlüsoy

9.Kemal Zurnacılar

10.Mehmet Osman Alan

11.Vedat Yayar