2020 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası'nın son ayağı yapıldı

Gençlik Dairesi sponsorluğunda, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün düzenleyip organize ettiği 2020 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası'nın son ayağı cumartesi günü yapıldı.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, birinciliği Sadık Bilgimer (co-pilot Ahmet Buzlukcuoğlu), ikinciliği Cahit Yetkili (Co-pilot Harun Çakır) ve üçüncülüğü Halil Mulla, (Co-pilot Mehmet Çağla) elde etti.

KKTC'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla organize edilen Cumhuriyet Sprint Rallisi'nde ekipler, Lefkoşa Dikmen bölgesinde hazırlanan 7,5 km'lik parkurda mücadele etti. Yarışın startı Dikmen eski anayolunda 10.30 da başlayıp, finişi ise Lefkoşa Cezaevi arkasında bulunan gölet bölgesinde sona erdi. Yarışma sırasında araçlar tamir bakım maksatları nedeniyle Kızılbaş Kilisesi olarak bilinen Gençlik Merkezi Birliği'nin park alanını kullandı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, oluşturulan güvenli parkurda gerçekleştirilen rallide yarışan tüm ekipleri kutlarken, eski rallicilerden Ayer Argün’ü de rahmetle andı.

Yarışma sonucunda Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ile birlikte, Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Eski Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu ve Kuzey Kıbrıs Ralli Klübü Başkanı Niyazi Tekindor da plaket verdi.