2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maç ertelendi

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maç ertelendi
banner32

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maç  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle ertelendi.

banner69
Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kıta genelinde uygulanan seyahat kısıtlamaları göz önüne alınarak 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde birçok maçın ertelenmesi yönünde FIFA ile ortaklaşa karar alındığı belirtildi.

Buna göre, sadece Nepal-Avustralya, Suudi Arabistan-Yemen, Tacikistan-Moğolistan ve Moğolistan-Japonya arasındaki eleme maçları mart ayında oynanabilecek. Kalan tüm maçlar ertelendi. Ertelenen maçlar, 31 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Asya Elemeleri'nde ikinci tur maçlarına, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2019 yılının kasım ayından bu yana devam edilemiyor.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avustralya Açık'ta Djokovic'in rakibi...
Avustralya Açık'ta Djokovic'in rakibi...
  1. Spor
﻿