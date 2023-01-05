2022 yılının başarılıları ödüllendirilecek

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu 2022 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcilerinden 2022 martıalarts oscar ödülü almaya hak kazananlar açıklandı.

Federasyon yönetim kurulu, Grand Master, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda; Faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2022 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcisini tespit ederek açıkladı.

2022 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar Ödülleri 29 Ocak Pazar günü düzenlenecek törende verilecek.