3.ayak müsabakaları yapıldı

2019 Kickboks Ligi (3. Ayak) Müsabakaları ve 3. Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası, 28 Temmuz 2019, Pazar günü, Gazimağusa City Mall’da yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting, disiplinlerinde, Yıldız, Genç ve Büyükler kategorisinde Light Contact disiplininde, yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Federasyon Başkanı Niyazi Demirel ve Federasyon yetkilileri, City Mall Genel Müdürü Tayfun Şen ve Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan tarafından verildi.

Ayrıca Federasyona sponsor olan City Mall Yönetim Kurulu adına City Mall Genel Müdürü Tayfun Şen’e ve Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan’a teşekkür plaketleri Federasyon Başkanı Niyazi Demirel tarafından verildi.

Büyük bir seyirci kitlesi tarafından 2019 Kickboks Ligi (3.Ayak) Müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibi: