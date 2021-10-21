44. Kuzey Kıbrıs Rallisi 3 gün sürecek

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı başlıyor. Bugün (22 Ekim 2021 Cuma), yarın (23 Ekim 2021 Cumartesi) ve Pazar günü (24 Ekim 2021 Pazar) geçilecek toplam 12 etap ile hayata geçirilecek olan “Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi” 4. kez Gülgün Süt’ün ana sponsorluğunda yapılacak.

Ralli Girne Antik Liman’da başlıyor

Büyük bir titizlikle hazırlanan Kuzey Kıbrıs’ın en büyük rallisi, bu akşam (22 Ekim 2021 Cuma) saat 19.00’da Girne Antik Liman’dan start alacak. Saat 17.00-18.00 arası yarış araçları ile 1 antrenman turu atacak olan yarışçılar, ardından yapılacak seremoni ile ralliye başlayacaklar. Açılış etabı, Girne Antik Limanı’nda hazırlanan şehir içi seyirci özel etabı olacak. “Capital Radio Girne Şehir İçi Özel Seyirci Etabı” adıyla düzenlenecek etabın Dallas Büfe çevresinden takip edilebileceği açıklandı. 17’si Özel Seyirci Etabı’nda gösteri amaçlı start alacak olan Drift ve Tırmanma pilotları olmak üzere toplamda 36 ekibin start alacağı organizasyonda yarışçılar ikişer tur atacaklar. Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak organizasyonda 3 Gün boyunca ekipler Girne’de Baldöken Otoparkı’nda servis alacaklar.

Cumartesi günü Şirinevler ve Kozan etapları geçilecek

DJI, Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen yarışta ekipler, yarın (23 Ekim 2021 Cumartesi) 3 Kez Şirinevler bölgesinde hazırlanan etabı geçecekler. 7,5 kilometre uzunluğundaki Şirinevler etabının ilk araç için start saatleri 11.50, 12.43 ve 13.36 olarak belirlenirken, etabın Kozan-Şirinevler arasındaki yol üzerinden zıplama noktasının takip edilebileceği duyuruldu. 14.10’dan itibaren ise Şirinevler Köy Meydanı’nda ilk kez gerçekleşecek lastik değiştirme alanında ekipler ‘Pit stop’ yapacaklar. Ardından ise iki kez 9,50 kilometre uzunluğundaki Kozan etabı geçilecek. İlk araç için start saatlerinin 15.11 ve 16.04 olarak belirlenen etabın Kozan köyü girişinden veya köyün üzerindeki restauranttan izlenebileceği duyuruldu. Ayrıca Karşıyaka köy çıkışından etabın asfalt bölümünün izlenebileceği de duyuruldu. 18.00’den itibaren Girne Baldöken otoparkında alınacak servis ile gün tamamlanacak.

Pazar günü Akdeniz, Kalkanlı ve Tepebaşı etapları var

Rallinin son günü olan Pazar günü ise (24 Ekim 2021 Pazar) etaplar tamamen tek bölgede gerçekleşecek. Ekipler önce 10,20 kilometrelik Akdeniz etabını ikişer kez geçecekler. İlk araç için start saatleri 09.40 ve 10.33 olan etabın Akdeniz köyüne giden asfalt yol üzerinde hazırlanacak seyirci noktasından izlenebilecek. 13,50 kilometrelik rallinin en uzun etabı olan Kalkanlı etabı ise 11.56 ve 12.49’dan itibaren başlayacak. Etabın Kalkanlı ODTÜ arka girişi yanından veya Akdeniz Ormanı içerisinden takip edilebileceği duyuruldu. Rallinin son etabı olan Tepebaşı etabı ise 6,80 kilometre uzunluğunda olacak ve yine ikişer kez geçilecek. 15.22 ve 16.05’den itibaren başlayacak etabın eski Akdeniz etabı seralar bölgesinden izlenebileceği açıklandı. Etabın ardından ekipler yine Girne Antik Limanı’nda yapılacak ödül töreninde finiş görecekler. Ödül töreninin takribi başlama saati ise 17.05 olarak açıklandı.

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra Ayer Argün Ralli Kupası’na da puan verecek rallide 19 ekip 3 gün boyunca birincilik mücadelesi verecek. Bu sezonun en çok dikkat çeken araçları olan ‘R5’lerin bulunduğu sınıf 2’de 7 ekip mücadele edecek. Sınıf 1’de 5 ekip, Sınıf N’de 4 ekip, Sınıf R’de 2 ekip ve Sınıf 3’te 1 ekip start alacak.