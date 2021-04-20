55 üye ülke bildiriyi oy birliği ile kabul etti

55 üye ülke bildiriyi oy birliği ile kabul etti
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UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi" kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul etti.

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