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55 üye ülke bildiriyi oy birliği ile kabul etti
Spor
20 Nisan 2021 Salı 17:23
Kıbrıs Genç Tv
UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi" kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul etti.
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