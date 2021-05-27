60. Kickboks renkli kuşak sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

60. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 08-22 Mayıs 2021,tarihleri arasında, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.
2021 Yılı Faaliyet Programının ilk faaliyeti olan 60. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 08-22 Mayıs 2021,tarihleri arasında, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 77 sporcu başarılı olarak terfi etti.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
SARI KUŞAK
Mavi Oskay
Özden Burgaç
Sayra Lefkonuklu
Gülseren Üçok
Ezgi Sıla Saygılı
Önder Sanverler
Ahmet Sanverler
Rüzgar Erçika
Tan Alptan
Ömer Akama
Babamurat Orazov
Atahan Arhun
Ahmet Vardar
Ali Ağıt
Çetin Tütengil
Demir Olgun
Doruk Olgun
Dorukan Deniz
Tüner Gayi
Atlas Doğramacı
Kemal Rüstem
Mustafa Rüstem
Ela Tütengil
Ahmet Zabitoğlu
Hasan Zabitoğlu
Nehir Uçaner
Can Taşkın
Doruk Özdeğirmenci
Selda Saygılı
Elif Su Akıncı
Hasan Ali Çevik
Abdulkadir Can Avcı
Sıddık Göktemiz
Raif Selden
Sinem Olgu
Nefes Evmez
Firdevs Cafoğlu
Kutbettin Mert Cafoğlu
Rozumbay Atamuradov
YEŞİL KUŞAK
Hasan Demirsu
Ada Böyüközel
Umut Şahin
Murat Şahin
Embia Kalem
Müslüm Cem Şimşek
YEŞİL MAVİ KUŞAK
Baybars Özcömert
MAVİ KUŞAK
Ece Uslu
İsmail Hakkı Çebi
Abdullah Çebi
İbrahim Çebi
Hasan Kınay
Azat Hacam Kuluyev
Baburhan Karyağdyew
Ali Şevket Koç
Göksel Giyiner
Akan Yorulmaz
Çınar Coşkun
Rüstem Baltayev
Can Uğuroğlu
MAVİ TURUNCU KUŞAK
Diana Baltayeva
Eylül Kaşkan
Matina Jesmi
Atakan Umut Başpınar
TURUNCU KUŞAK
Batu Güvenir
Emre Anbar
Mesut Kural
Yulduz Açilova
Kadir Taliman
Özgür Kuşçu
Mehmet Yakup Korahan
TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK
Sude Hepbilgin
KAHVERENGİ KUŞAK
Yusuf Rabaiah
Yusuf Korahan
Ali İhsan Güler
Arda Domrul
Efe Demir