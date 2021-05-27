60. Kickboks renkli kuşak sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

60. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 08-22 Mayıs 2021,tarihleri arasında, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.

2021 Yılı Faaliyet Programının ilk faaliyeti olan 60. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 08-22 Mayıs 2021,tarihleri arasında, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 77 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

SARI KUŞAK

Mavi Oskay

Özden Burgaç

Sayra Lefkonuklu

Gülseren Üçok

Ezgi Sıla Saygılı

Önder Sanverler

Ahmet Sanverler

Rüzgar Erçika

Tan Alptan

Ömer Akama

Babamurat Orazov

Atahan Arhun

Ahmet Vardar

Ali Ağıt

Çetin Tütengil

Demir Olgun

Doruk Olgun

Dorukan Deniz

Tüner Gayi

Atlas Doğramacı

Kemal Rüstem

Mustafa Rüstem

Ela Tütengil

Ahmet Zabitoğlu

Hasan Zabitoğlu

Nehir Uçaner

Can Taşkın

Doruk Özdeğirmenci

Selda Saygılı

Elif Su Akıncı

Hasan Ali Çevik

Abdulkadir Can Avcı

Sıddık Göktemiz

Raif Selden

Sinem Olgu

Nefes Evmez

Firdevs Cafoğlu

Kutbettin Mert Cafoğlu

Rozumbay Atamuradov

Duru Fadiş Güher

YEŞİL KUŞAK

Hasan Demirsu

Ada Böyüközel

Umut Şahin

Murat Şahin

Embia Kalem

Müslüm Cem Şimşek

YEŞİL MAVİ KUŞAK

Baybars Özcömert

MAVİ KUŞAK

Ece Uslu

İsmail Hakkı Çebi

Abdullah Çebi

İbrahim Çebi

Hasan Kınay

Azat Hacam Kuluyev

Baburhan Karyağdyew

Ali Şevket Koç

Göksel Giyiner

Akan Yorulmaz

Çınar Coşkun

Rüstem Baltayev

Can Uğuroğlu

MAVİ TURUNCU KUŞAK

Diana Baltayeva

Eylül Kaşkan

Matina Jesmi

Atakan Umut Başpınar

TURUNCU KUŞAK

Batu Güvenir

Emre Anbar

Mesut Kural

Yulduz Açilova

Kadir Taliman

Özgür Kuşçu

Mehmet Yakup Korahan

TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK

Sude Hepbilgin

KAHVERENGİ KUŞAK

Yusuf Rabaiah

Yusuf Korahan

Ali İhsan Güler

Arda Domrul

Efe Demir