KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Büyük Erkekler Ligi’ne hazırlık niteliği taşıyan Açılış Kupası başlıyor.
Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve pandemi şartlarına rağmen gerek alınan önlemler, gerekse basketbol severlerin müsabakalara ilgisi açısından takdir toplayan organizasyonun ikincisi 25 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak Çetinkaya ile Girne Amerikan Üniversitesi maçı ile başlayacak.
Kupanın ilk haftası 27 Aralık Pazartesi günü aynı salonda saat 18.00’de oynanacak Koop – Soyer karşılaşması ile tamamlanacak.
2021-22 Açılış Kupası
1. Hafta
25 Aralık 2021: Çetinkaya-GAÜ (18.00)
27 Aralık 2021: Koop-Soyer (18.00)Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021, 18:21